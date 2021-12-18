İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinin Karaağaç Mahallesi’nde Ö.M. ile D.M.’nin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi.

Jandarma 2 kişinin evlerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan 50 sikke, 12 köstekli saat, 3 heykel obje, 2 madalyon, 2 tarihi tabanca, 1 kama, 78 eski para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.M. ile D.M. ile ilgili soruşturma sürüyor.