Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 00:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada tarihi esreler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinin Karaağaç Mahallesi’nde Ö.M. ile D.M.’nin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi.
Jandarma 2 kişinin evlerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan 50 sikke, 12 köstekli saat, 3 heykel obje, 2 madalyon, 2 tarihi tabanca, 1 kama, 78 eski para ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.M. ile D.M. ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ Tarihi Eser
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