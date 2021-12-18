Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Şeker Fabrikası Kavşağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen ticari araca, ardından yol kenarında bekleyen A.T.'ye daha sonra da park halindeki traktöre çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.T. ve otomobildeki 3 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.T., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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