Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düğüne gidenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'dan düğün için İzmir'e gidenleri taşıyan minibüs Uşak'ta şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.
İzmir'deki bir düğün için Hatay'dan yola çıkanları taşıyan F.K. yönetimindeki minibüs, Ankara-Uşak kara yolu Çarıkköy Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile minibüsteki 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
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