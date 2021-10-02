Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balıklı köyünde, alışverişten dönen Ahmet Aral, elindeki poşetlerle evinin önüne geldiği sırada aniden yakındaki samanlığın arkasından çıkan ayının saldırısına uğradı.

Tekme atarak ayıdan kurtulmaya çalışan Aral, bağırarak yardım istedi. Ayı ile mücadele eden Aral’ın yardımına evden eşi koştu.

Eşinin de bağırmasıyla ayı, kaçarak uzaklaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Bacağına dikiş atıldı

Saldırıda bacakları ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Aral, aile fertlerince Şavşat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan Aral’ın bacağına dikiş atılırken, diğer yaralarına da müdahalede bulunuldu.

"Çok korktum, hala o anı yaşıyorum"

Hastanede tedavisi süren Aral, korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

“Elimde kumanya poşetleri ile evime gidiyordum. Tam evimin önüne geldiğimde bir anda samanlığın arkasından üstüme yürüdü, saldırıya uğradım. Bacaklarımdan tutan ayı beni yere düşürdü. Tekme atıp, bağırmaya başladım. Evden çıkan eşimin de bağırmasıyla ayı beni bırakıp kaçtı. Bayılmışım. Hastaneye götürdüler, sağ olsun herkes çok ilgilendi. Kaymakam Bey aradı. Ona ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bacağıma dikişler atıldı. Sağlık durumum iyi. Çok korktum, hala o anı yaşıyorum.”