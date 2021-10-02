Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yardım eli, derin bir ekonomik kriz yaşayan Lübnan'a uzandı. MSB'nin Lübnan ordusuna hibe ettiği temel tüketim malzemeleri yola çıkmaya hazırlanıyor.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmek üzere hibe edilen temel tüketim malzemeleri, Mersin Limanı'nda konteyner gemisine yükleniyor. Temel tüketim malzemeleri Beyrut Limanı'na ulaştırılacak" ifadelerine yer verildi.

Lübnan'da 2019'un sonundan itibaren etkili olmaya başlayan ekonomik kriz son aylarda günlük hayatı felç eden bir boyuta ulaştı.

Ekonomik krizden etkilenen Lübnan ordusu, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor.