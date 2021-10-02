Los Angeles'ın kuzeyindeki Kern County'deki Inyokern Havalimanı'nda 160'ıncı Özel Harekat Havacılık Alayı'nın askeri personeli tatbikat yapıyordu.

Yetkililer, Ninja kılığına girmiş bir şüphelinin olay yerinde bir askere kılıçla saldırdığını ve hangar penceresinden bir taş atarak başka bir askerin kafasını yaraladığını tespit etti.

Polis memurları, ninja kıyafetli zanlıyı yakındaki bir yolda buldu.

Polisin dur ihbarına uymayan zanlı kılıcını salladı ve kaçmaya başladı.

Yakalanan Ninja hayranı zanlının 35 yaşındaki Gino Rivera olduğu tespit edildi.

Zanlı cinayete teşebbüs, ölümcül bir silahla saldırı, tutuklamaya direnme suçlarından gözaltına alındı.

Olayda yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.