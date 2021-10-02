ABD'li ilaç üreticisi Merck, Molnupiravir isimli ilacın sonuçlarının olumlu olduğunu ve iki hafta içinde ABD'de ilaç için acil kullanım izni başvurusunda bulunacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'in baş tıbbi danışmanı Dr Anthony Fauci, sonuçların "çok iyi haber" olduğunu söyledi, ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) verileri gözden geçirene kadar dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Molnupiravir, dünyanın her bölgesinden toplam 775 hasta üzerinde test edildi. Tedavi sırasında ilacı alan hastaların yüzde 7,3’ü hastaneye kaldırıldı ve hiç ölüme rastlanmadı.

Buna karşılık plasebo grubunda olan, yani ilacı almayan karşılaştırma grubundaki hastaların yüzde 14,1’i hastaneye kaldırıldı ve 8 kişi hayatını kaybetti.