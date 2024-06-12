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Türkiye
TRT Haber 12.06.2024 13:56

Düğünde atılan havai fişek, kalabalığın arasında patladı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, düğün sırasında damdan atılan ve kalabalığın arasına düşen havai fişek 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, 10 Haziran akşamı Silvan ilçesi kırsal Beypınar Mahallesi'ndeki bir düğünde meydana geldi.

Düğün sırasında tek katlı evin damından atılan havai fişeklerden biri kalabalığın arasına düşerek patladı.

Olayda damat Lokman B, Mehmet Berat E, Azize G, Fatma B. ve Kerem C, çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzünden yaralanan Kerem C. ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kerem C.’nin hastanedeki tedavisi sürerken diğer yaralılar taburcu edildi.

Patlama anı kamerada

Patlama anı ise davetlilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde alanda oynayanların arasına atılan hava fişeklerden biri düşüyor. Düşmeyle birlikte yaşanan patlamanın ardından alev topu yükseliyor. Düğündekiler panikle sağa sola kaçışırken, çevredekiler de yaralıların yardımına koşuyor.

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