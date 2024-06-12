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Türkiye
AA 12.06.2024 12:27

TEM Otoyolu'nda kaza ulaşımı aksattı

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyeri aşıp karşı istikamete geçen kamyonun Karayolları Genel Müdürlüğü kamyonuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda kaza ulaşımı aksattı
[Fotograf: DHA]

Hadımköy yolu İstanbul istikametinde seyreden ip yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle bariyeri aşıp karşı şeride geçti.

Kamyon burada yolun Edirne istikametinde çalışma yapan KGM ekip aracına çarptı. Kamyondaki sürücü hafif yaralanırken ekip aracının sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun kuyruk oluşan yolda araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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