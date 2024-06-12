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Türkiye
AA 12.06.2024 12:40

Çanakkale Boğazı'nda bulunan 109 yıllık mayın imha edildi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde denizde bulunan ve 1915 yılındaki Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı belirlenen mayın edildi.

Çanakkale Boğazı'nda bulunan 109 yıllık mayın imha edildi

Çanakkale Boğazı'nda, Kemal Paşa Mahallesi Yeni Kordon Sahili mevkisinde yüzerken denizdeki mayını fark eden kişi, durumu belediyeye bildirdi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama ve Kurtarma Timi (DEGAK) bölgeye sevk edildi.

Ekipler, bölgede yaptıkları dalışta mühimmatın, 109 yıl önceki Çanakkale Savaşları dönemine ait olduğunu belirledi.

Çanakkale Boğazı'nda bulunan 109 yıllık mayın imha edildi

Vatandaşlara uyarı yapıldı

Ardından mayının imhası için bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) personeli gönderildi. SAS personeli, yaptıkları kontrollü mühadaleyle mayını etkisiz hale getirerek imha etti.

Bu işlem sırasında belediyeden vatandaşlara pencere kenarlarında durmamaları yönünde uyarı yapıldı.

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Çanakkale Mayın Sahil Güvenlik Çanakkale Zaferi
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