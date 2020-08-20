Olay, 19 Ağustos akşamı saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Sürücüsünün drift yaptığı otomobil, polis ekipleri tarafından mobese kameralarından tespit edildi.

Zile Caddesi üzerinde durdurulan otoöobilin sürücüsü M.E.'nin, bir gün önce aynı yerde drift yaptığı tespit edildi.

Sürücü M.E.'ye drift yapmak suçundan 12 bin 282 lira, alkollü araç kullanmaktan 1228 lira ceza uygulandı. Ters yönde araç kullanmak, çevreye gürültü verecek şekilde araç kullanmak ve araç sigortası yaptırmamaktan da 4 bin 409 lira ceza uygulandı.

Ehliyetine el konuldu

Toplam 17 bin 919 lira ceza işlem uygulanan M.E. hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatılarak, ehliyetine 8 ay el konuldu.