Haber Giriş: Kaynak: DHA
Drift yapan alkollü sürücüye 17 bin 919 lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ın Zile ilçesinde, birer gün arayla aynı yerde drift yapan ve mobese kameralarına yakalanan M.E.'ye 17 bin 919 lira para cezası kesildi.
Olay, 19 Ağustos akşamı saat 22.30 sıralarında meydana geldi.
Sürücüsünün drift yaptığı otomobil, polis ekipleri tarafından mobese kameralarından tespit edildi.
Zile Caddesi üzerinde durdurulan otoöobilin sürücüsü M.E.'nin, bir gün önce aynı yerde drift yaptığı tespit edildi.
Sürücü M.E.'ye drift yapmak suçundan 12 bin 282 lira, alkollü araç kullanmaktan 1228 lira ceza uygulandı. Ters yönde araç kullanmak, çevreye gürültü verecek şekilde araç kullanmak ve araç sigortası yaptırmamaktan da 4 bin 409 lira ceza uygulandı.
Ehliyetine el konuldu
Toplam 17 bin 919 lira ceza işlem uygulanan M.E. hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatılarak, ehliyetine 8 ay el konuldu.
Etiketler: Tokat Drift yapan sürüdü Zile CaddesiSon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 17:26
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