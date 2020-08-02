Haber Giriş: Kaynak: AA
Dorse kapağı açıldı, tonlarca et yola döküldü
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Kangal ilçesinde dorse kapağı açılan tırdaki tonlarca karkas et, yol kenarına döküldü.
Kenan Temiz yönetimindeki tır, Sivas-Malatya kara yolunda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaptı.
Ani fren sırada tırın dorse kapağı açıldı.Dorsede yüklü tonlarca karkas et yola döküldü. Etler toplanıp temizlendikten sonra iş makinesi yardımıyla başka araca yüklendi.
Etlerin, Mehmetçik Vakfına ait olduğu ve Malatya'dan Kocaeli'ne götürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: mehmetçik vakfı kurban eti kurban bayramıSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 12:31
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