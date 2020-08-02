Turizm kenti Antalya’da, özellikle kayalık bölgelerde uzun dikenli deniz kestanesi sıkça görülmeye başlandı.

Kayalık ve iri taşlık alanlarda denize girenlerin zaman zaman yaralanmalarına neden olan deniz kestanelerine karşı Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu uyarılarda bulundu.

Gökoğlu, Konyaaltı Varyant altında öğrencileriyle yaptığı dalış hakkında da bilgiler verdi.

Yaklaşık 10 metreye dalan Gökoğlu, iri taşların arasında birçok deniz kestanesinin yayılım gösterdiğini görüntüledi.

Bu kestanelerin dikenlerinin arasına av olmamak için giren küçük balıkların da olduğu görüldü.

"Çoğalma devam ediyor"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Diadema Setosum’un Süveyş Kanalı aracılığıyla Kızıldeniz’den Ege ve Akdeniz’e geldiğini söyledi.

Deniz kestanesinin Ege ve Akdeniz’de yayılımına çok hızlı devam ettiğine dikkat çeken Gökoğlu, “Bundan 4 yıl önce Gökova Körfezi’nde çok sayıda gördüğüm zaman şaşırmıştım. Özellikle bu kestane Akdeniz kıyılarında çoğalmaya devam ediyor” dedi.

"Kayalık alanda denize girenler ayakkabı giymeli"

Kestanenin en büyük özelliğinin isminden de anlaşılacağı üzere uzun dikenleri olması olduğunu anlatan Gökoğlu, “Üstünde renkli bir kesesi var. Çok hızlı hareket eder. Adeta bir kirpi gibi çok hızlı yer değiştirebiliyor. Zehirli dikenleri var, öldürücü değil ancak acı vericidir. Özellikle kayalık bölgelerde çoğalım devam ediyor. Kayalık bölgelerde denize girenler ayaklarına plaj ayakkabısı giysinler. Diğer bir tür de kayalara yapışmış durumda o da temas edildiği zaman ayağı çizebilir. Kayalık yerler ve iri taşların olduğu yerde dikkatli olmalı ve mutlaka ayakkabı giymeliyiz” ifadelerine yer verdi.