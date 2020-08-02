Dün akşam saatlerinden Aydın'ın Çine İlçesindeki Akçaova Mahallesi'nde başlayan yangın Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter, 2 uçak, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 işçiyle müdahale ediliyor.

Yatağan'da yangın sürüyor

Yangının Aydın kısmını kısmen kontrol altına alan ekipler, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki sarp bölgede söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Ahmetli'de 3 köy tedbiren boşaltıldı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ise cuma günü 17.30 sıralarında Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Gece kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmaları yapılırken rüzgarın etkisiyle yeniden yayıldı. Üç köy tedbiren boşaltıldı, bazı evler yandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alındı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 52 arazöz yangına müdahale ediyor.

Menderes'te de yangın çıktı

Menderes ilçesinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda bugün saat 13.24 sıralarında yeniden alevler yükseldi.

[İzmir'in Menderes ilçesinde yangın sürüyor. AA]

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ile 1 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma yürütülüyor.

[Uşak'ın Banaz ilçesinde, 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. AA]

Uşak'ta da dumanlar yükseldi

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Evrendede bölgesinden de alevler yükseldi.

Bölgeye üç helikopter ve 27 arazöz gönderildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.