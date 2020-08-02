Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece rahat uyudunuz mu?" diye sordu ve vatandaşları ormanda ateş yakmamaları için uyardı.

Kahramanlarımız evlerinde uyuyamadılar

Orman işçilerinin fotoğraflarını da paylaşan Bakan Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar. Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım! ifadelerini kullandı.

Dün gece rahat uyudunuz mu?



Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar.



Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım! pic.twitter.com/MUtJfDXtR2 — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 2, 2020

Ege bölgesinde 5 ayrı ilde orman yangınları sürüyor. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.