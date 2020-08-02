Pakdemirli'den orman yangını paylaşımı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Ege'de farklı noktalarda devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürerken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı paylaşımla yangınlara karşı uyardı.
Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece rahat uyudunuz mu?" diye sordu ve vatandaşları ormanda ateş yakmamaları için uyardı.
Kahramanlarımız evlerinde uyuyamadılar
Orman işçilerinin fotoğraflarını da paylaşan Bakan Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar. Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım! ifadelerini kullandı.
Dün gece rahat uyudunuz mu?— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 2, 2020
Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar.
Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım! pic.twitter.com/MUtJfDXtR2
Ege bölgesinde 5 ayrı ilde orman yangınları sürüyor. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.