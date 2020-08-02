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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurtta ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Son operasyon Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Zap'ta tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/1UxYLs7jMS
MSB'den yapılan paylaşımda, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
Etiketler: son dakika msb Terörle Mücadele zap hava harekatıSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 15:15
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