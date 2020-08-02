Terörle mücadele yurtta ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Son operasyon Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlendi.



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Zap'ta tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.



En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/1UxYLs7jMS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2020

MSB'den yapılan paylaşımda, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.