Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi yaptı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan recep tayyip erdoğanSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 14:02
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "psikoloji eğitimi" için rapor talimatı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz