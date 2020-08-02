Mendere ilçesinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.

13.24 sıralarında başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ile 1 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma yürütülüyor.

Uşak'ta da dumanlar yükseldi

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Evrendede bölgesinden de alevler yükseldi.

Bölgeye üç helikopter ve 27 arazöz gönderildi.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

3 ilde daha orman yangını

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan yangın ile Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki orman yangınlarına da müdahaleler sürüyor.



