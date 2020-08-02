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İzmir'de de orman yangını başladı
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Mendere ilçesinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.
13.24 sıralarında başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ile 1 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma yürütülüyor.
Uşak'ta da dumanlar yükseldi
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Evrendede bölgesinden de alevler yükseldi.
Bölgeye üç helikopter ve 27 arazöz gönderildi.
Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
3 ilde daha orman yangını
Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan yangın ile Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki orman yangınlarına da müdahaleler sürüyor.
Etiketler: orman yangını izmir yangın İzmir Orman Bölge MüdürlüğüSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 15:18
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