Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Rize'deki hortum böyle görüntülendi
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında oluşan hortum, vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan yağışın ardından sahilden açıkta oluşan hortum, korku dolu anlar yaşattı.
Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.
Hortumun oluştuğu anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Etiketler: Rize hortum rize HortumSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 14:26
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