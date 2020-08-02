İzmir istikametine giden Dursun Öztürk idaresindeki plakalı minibüs, Samsun-Ankara kara yolu Üniversite Kavşağı mevkisinde yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Haticenur, Zeynep ve Yaşar Uz, Hüsne, Atakan ve Sevinç Öztürk, Vildan, Hatice, Fadime ve Aksanur Polat ile Türkan Güneş yaralandı.

Ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Haticenur Uz, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.