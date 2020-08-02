Bu sabah Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den 166 yolcuyla gelen FinnAir uçağı, su takıyla karşılandı. TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül, "Dış hatlarda ilk uçuşumuzu karşıladık. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz" dedi.

10 Ağustos'ta Rusya'dan ilk yolcular gelecek

FinnAir, yaz sezonu boyunca ilk etapta Gazipaşa ile Helsinki arasında karşılıklı haftada bir sefer düzenleyecek. Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 10 Ağustos'ta da Rusya'dan bu sezon gelecek ilk yolcuları karşılamaya hazırlanıyor.

Havalimanında SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi'ne uygun olarak, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.