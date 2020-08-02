Olay, saat 00.00 sularında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde 6 katlı binada meydana geldi.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı olan binanın ikinci katında oturan 50-55 yaşlarındaki ismi açıklanmayan bir kişi, sigara içmek için evinin balkonuna çıktı. Bu sırada balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken balkonla birlikte düşen adam ağır yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Gürültü üzerine dışarı çıkan komşular durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayağı kırılan ve karın bölgesinden ağır yaralanan adam Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bina ve kahvehane mühürlendi

Polis ekipleri ise sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken, binanın birinci katında bulunan bir evi ile altında bulunan bir kahvehaneyi de tahliye etti.

Yıkım kararı olan binanın çoğu balkonunda çatlakların oluştuğu ve balkonlardan kopan parçaların olduğu görüldü.

Tahliye çalışmalarının ardından Bahçelievler Belediyesi'ne ait Zabıta ekiplerince bina ve kahvehanenin kapısı mühürlendi. Binanın çevresi zabıta ekiplerince çevrildi.

Tek başına yaşayan ve ağır yaralanan vatandaşın tedavisi sürüyor.

“Bina yıkılıyor zannettik”

Çökmenin sesleriyle dışarı çıkan mahalle sakini Ramazan Karakaş, “Biz karşı komşuyuz. Çatırdı geldi, bir anda toz toprak oldu. Bina yıkılıyor zannettik, meğerse balkon çöktü. Zaten tek başına yaşıyordu, altlı üstlü oturuyorlar, akrabalar. Bina boşaltılmıştı, sadece ikisi kalmıştı. Balkondan düştü. Ondan sonra bilinci yerinde değildi. Gözü kapalıydı, durumu ağırdı. Karnında kanamalar vardı” dedi.