Rizen'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, Kurban Bayramı'nda doğa tatili yapmak isteyenlerin tercihi oldu.

Bayramın ilk gününden yaylaya gelerek otel ve pansiyonlara yerleşen tatilciler, doğal güzelliği ile ilgi çeken yaylada doğa yürüyüşü yaptı.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl körfez ülkelerinden ziyaretçilerin gelemediği yayla, yerli turistlere kaldı. Yağmurlu ve sisli havaya aldırış etmeyenler, yaylanın temiz havasını soludu.

Ayder Yaylası'nda işletmeci Tolga Sarı, pandemi dolayısıyla körfez ülkelerinden turistlerin bölgeye gelmedikleri belirterek, "Bu yıl yaz turizm sezonu geçen yıla göre düşük yoğunlukta seyretti. Bu sene sezonu erken kapatabiliriz. Sezondan pek beklentimiz kalmadı. Bu süre içeresinde yaylamızın altyapısı ve yolları yapıldı çok güzel oldu. Büyük sorunumuz olan otoparkımızın da gelecek seneye açılacağını düşünüyoruz’’ dedi.

"Serin havanın tadını çıkarıyoruz"

Memleketlerinde termometrelerin 40 dereceleri geçtiğini dile getiren Necat Günden, "Mardin'den geldik. Ayder çok güzel. Memleketimde hava sıcaklığı 40 derecelerin üzerinde seyrederken burada biz yağmurluklarla yürüyüş yapıyoruz. Serin havanın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Yaylada turistlerin çok talep gösterdiği zipline ise bu sene pandemi koşullarına uygun yapıldı.

Dezenfektan ve sosyal mesafe kuralına uyan adrenalin tutkunları, maske takmayı da ihmal etmedi.

İlk defa zipline yapan Sevim Soyyiğit, sisler içinde keyif aldığını belirterek, "Öncesinde biraz heyecan vardı sonra anın tadını çıkardım. Bu havada sislerin arasında kendimi çok iyi hissettim’’ dedi.