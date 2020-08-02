Haber Giriş: Kaynak: AA
Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu
Heybeliada açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kayalıklara oturdu.
Heybeliada'dan müşterilerini aldıktan sonra yola çıkan tekne, adanın açıklarında kayalıkların arasında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi.
Kayalıklara oturan tekneye botlarla ulaşan ekipler, mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.
Ekipler tarafından ifadeleri alındıktan sonra Maltepe - Adalar Lojistik İskelesi'ne getirilen 4 kişi, buradan aileleriyle birlikte ayrıldı.
Etiketler: kınalıada deniz taksi adalarSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 06:29
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