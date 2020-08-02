Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Alişar köyü yakınlarında meydana geldi.
Mustafa Varılmaz yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Kadir Tekin'in kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ümit Erdin, Meltem Erdin, Muhammed Yusuf Erdin, Işıl Fatma Erdin, Ece Hanım Tekin ve Güngör Tekin yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Adıyaman besni trafik KazasıSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 01:31
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