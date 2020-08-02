Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da kavgaya müdahale eden polis yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kartal'da silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan ise ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.
Yakacık Çarşı Mahallesi Mülayim Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Bu sırada yoldan geçen ve bir günlük istirahatte olduğu öğrenilen polis memuru A.Y. kavgaya müdahale ederken bacağından yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yaralı polis, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobille kaçan şüpheli Halil S. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Şüphelinin ilk ifadesinde, vurduğu kişinin polis olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Etiketler: istanbul haber polis memuruSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 00:10
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