Türkiye'nin kucak açtığı Suriyelilerden Hasan el-Hasan, İzmir'in Menderes ilçesindeki yangını kontrol altına almak için gönülden çalıştı.

Çamönü mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangını kontrol altına almaya çalışan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine Suriyeli Hasan el-Hasan da destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

Suriye'nin Haseke bölgesinden Türkiye'ye gelen 32 yaşındaki Hasan el-Hasan avuçlarına aldığı toprakları yangın bölgesine taşıdı. El-Hasan avucuyla taşıdığı toprakları alevlerin üstüne atarak yangını söndürmek için mücadele verdi.

Suriye'deki iç savaştan kaçtıktan sonra Menderes ilçesindeki bir bahçede çalışmaya başlayan El-Hasan, Türkiye'ye gönül borcunu ödemek istediğini söyledi.

El-Hasan, Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyerek, "Türkiye bize bakıyor, hastalıkta ve sağlıkta. Ben de elimden geleni yapıyorum. Gerekirse ölürüm" dedi.