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Şanlıurfa'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Mustafa K. idaresindeki minibüs, Bozova-Halfeti kara yolu Türkmen Ören Mahallesi yakınlarında, Bekir D'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.
Etiketler: şanlıurfa trafik kazası şanlıurfa haberSon Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 19:44
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