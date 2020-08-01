Haber Giriş: Kaynak: AA
İslahiye'de 355 kişi bayramı karantinada geçiriyor
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde COVID-19 salgını nedeniyle 115 evde uygulanan karantina dolayısıyla 355 kişi Kurban Bayramı'nı evlerinde geçiriyor.
İslahiye ilçesinde son iki günde 6 mahalledeki 15 ev, COVID-19 tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantina altına alındı.
İlçede çeşitli sebeplerle temaslı bulunduğu belirlenen 115 evde yaşayan 355 kişi bayramı evlerinde geçirecek.
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşların 14 gün karantinada kaldıkları süre boyunca ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.
Yetkililer, tedbir amaçlı hijyene, maske takılmasına ve sosyal mesafe kuralına uyulması uyarısında bulundu.
Etiketler: gaziantep koronavirüs tedbirleri gaziantep haberSon Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 19:03
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