Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da otomobil ve midibüs çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Adanın'nın Pozantı ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Pozantı ilçesi Adana-Ankara yolu Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi.
Otomobil ile midibüsün çarpışmasıyla 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Etiketler: adana haber adana trafik kazasıSon Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 18:13
Son Haberler
- 19:17
- 19:03
- 18:45
- 18:38
- 18:07
Sıradaki Haber
Aydın'da ormanlık alanda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz