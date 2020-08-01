Kaza, akşam saatlerinde, Pozantı ilçesi Adana-Ankara yolu Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi.

Otomobil ile midibüsün çarpışmasıyla 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.