Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da askeri alanda yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Maltepe ilçesindeki askeri alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Maltepe'de bir askeri arazide otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görülüyor.
Etiketler: istanbul maltepe maltepe yangın askeri alanda yangınSon Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 17:18
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