TRT Haber, dünyanın dört bir yanından bağlantılar, özel ve dosya haberler, uzman konuklar ve güçlü muhabir ağıyla gündeme damgasını vuran haberleri ile beğeni topluyor.

Doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla izleyicilerine kaliteli ve hızlı haber sunmaya devam ediyor.

Türkiye'deki tüm gelişmeleri anlık olarak ekrana taşıyan TRT Haber, izleyicinin temmuz ayında da ilk tercihi oldu.

TRT Haber, tüm kişiler ve 20 artı ABC1 gruplarında yine ilk sırada yer aldı.