İki gün önce akşam saatlerinde Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücü dik yokuşta park halindeki aracına binerek hareket etmek istedi. Ancak aracı yanlışlıkla geri vitese taktı.

Bir anda geri gitmeye başlayan otomobil, yol kenarında bulunan toprak alana uçtu. Çevredeki vatandaşlar hemen arabanın yanına giderek sürücüyü aracın içinden çıkardı. Sürücü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Yol kenarında park halinde bulunan aracın yanındaki bir kişi ise, üzerine gelen otomobili son anda fark ederek kendini yola attı.