Çine'nin Akçoava Mahallesi Gökbel Dağı'ndaki orman ve makilik alanda, bugün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 12 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 5 helikopterle havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Muğla'nın Yatağan ilçe sınırını geçti. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.