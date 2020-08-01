Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da toplu hayvan ölümleri üzerine inceleme başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların toplu telef olması üzerine ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
Gökçeren Mahallesi'ndeki besihanelerde 27 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 30 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan telef oldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, hayvanlardan aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.
Besici Mahmut Özpınar, 18 hayvanını kaybettiğini, bir an önce hastalığın tespit edilmesini istediklerini belirtti.
Etiketler: manisa haber manisa toplu hayvan ölümleriSon Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 19:17
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