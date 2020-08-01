Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'daki motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Sarıyer'de motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Sarıyerde bir motosikletli, Sarıyer-Çayırbaşı tüneli çıkışında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, motosikletin kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
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