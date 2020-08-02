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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 16 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 186 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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