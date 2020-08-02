Kurban Bayramı tatilini Avşa Adası'nda geçirmek isteyenler, adaya akın etti.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, toplam nüfusu 15 bin olan Avşa, Marmara ve Paşalimanı adalarına bayram tatili için yaklaşık 150 bin kişinin geldiğini açıkladı.Tatilcilerin en fazla tercih ettiği ada ise, Avşa Adası oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan plajlarda yoğunluk dikkat çekti.

Aksoy, yaşanan ve yaşanabilecek tüm sorunlara karşı tedbirlerini aldıklarını belirterek, belediye ekiplerinin 24 saat esasına göre hizmet verdiğini söyledi.

"Adamız tamamıyla dolmuş vaziyette"

Avşa Adası’nın yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştığını kaydeden Aksoy, “Şu anda Avşa Adamızda görüldüğü gibi plajlarımızda adım atacak yer yok. Adamız tamamıyla gelen turistlerimizle dolmuş vaziyette. Şu anda çok şükür belediyenin hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı olmamakla beraber akşam saatlerinde su sıkıntımız çok az da olsa kendini göstermeye başlıyor. Belediye olarak bütün önlemleri almış bulunmaktayız. Gelen vatandaşlarımızın tatilini en iyi şekilde yapabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah sıkıntısız bir tatil, sıkıntısız bir sezon olur. Herkesin bayramını tekrar kutluyorum, bayramdan sonra da vatandaşlarımızı adalarımıza tatillerini geçirmeye bekliyoruz” dedi.