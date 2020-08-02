Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirmek zorunda kalan vatandaşlar, güzel havayı da fırsat bilerek Adalar'a akın etti.

Kadıköy Vapur İskelesi'nden Adalar vapuruna binmek isteyen vatandaşlar, iskelede yoğunluk oluşturdu.

Uzun kuyrukların oluştuğu iskelede, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

"Sosyal mesafe kuralına kimse uymuyor"

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Adalar'a gitmek için ailesiyle birlikte Kadıköy’e gelen Ahmet Derin “Sosyal mesafe kuralına kimse uymuyor. Tehlikeli tabii. En az 1,5-2 metre olması gerekiyor. Yoğunluk var “ diye konuştu. Kuyrukta bekleyen bir başka vatandaş ise “Çok kalabalık sosyal mesafeye uyulmuyor. Maske takmayan bile var ama biz maskemizi taktık. Metrelerce kuyruk var. Bekliyeceğiz artık. Olmazsa sonraki vapura bineriz” dedi.