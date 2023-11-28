Açık 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 28.11.2023 13:42

Dolu Trabzon hurmasını vurdu: Yüzde 100'e yakın zarar oluştu

Mersin'in bazı bölgelerinde hafta sonu yağan dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçeleri zarar görürken, Toroslar ilçesindeki bazı Trabzon hurması bahçelerinde de yüzde 100'e yakın zarar oluştu.

Dolu Trabzon hurmasını vurdu: Yüzde 100'e yakın zarar oluştu
[Fotograf: İHA]

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ön planda olan illerin başında gelen Mersin'de hafta sonu etkili olan sağanak yağmur, dolu ve fırtına, bazı meyve ve sebze bahçeleri ile seralarda zarara yol açtı.

Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Toroslar ilçesinde bulunan bazı Trabzon hurması bahçelerinde de zarar oluştu. Kimi bahçelerde zarar yüzde 100'e ulaştı.

Dolu Trabzon hurmasını vurdu: Yüzde 100'e yakın zarar oluştu

Zarar gören bahçeleri gezerek, üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, gezdikleri bahçelerin neredeyse tamamında yüzde 100'e yakın zararın olduğunu söyledi.

Her bir meyvenin doludan etkilendiğini kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu meyvenin ikinci sanayi kullanımı da yok. Yani bazı meyveler zarar gördüğünde sıkmalık filan olarak kullanılabiliyor ama bunda bunu yapamıyoruz. Bu meyvenin artık neredeyse tamamı çöp oldu. Bu tabii doğal afet, Allah'tan geldi. Aslında çiftçi buna karşı Tarsim sigortasını da yapmış. Ancak buradaki sıkıntı şu; sigorta süreleri kısa tutulmuş. Yani henüz meyve ağacındayken, daha çoğu olmamışken sigorta bitmiş. Tabii bunu Tarsim yetkilileriyle görüşeceğiz. İnşallah bunun da düzelmesi yönünde çalışma yapacağız. Öncelikle zarar gören çiftçimize geçmiş olsun. Bölgemizin farklı semtlerinde dolu yağışı bahçelere ve meyvelere zarar verdi. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İnşallah yetkililerimiz gereken desteği çiftçilerimize sağlarlar."

Dolu Trabzon hurmasını vurdu: Yüzde 100'e yakın zarar oluştu

Üretici İbrahim Sucular ise bahçelerini hafta sonu dolunun vurduğunu belirterek, "Neredeyse yüzde 100'e yakın meyveyi dolu vurmuş durumda. Şu anda zor durumdayız` diye konuştu. Sucular şöyle devam etti: `Özellikle Tarsim sigortasının biraz daha uzamasını istiyoruz. Bu süre erken bitiyor. Daha ağaçlarda meyve var, sigortamız bitiyor ve bu tür durumlarda sıkıntı yaşıyoruz. İşte benim bu ayın 22'sinde sigortam bitti, 3 gün sonra dolu vurdu. Bu sürenin uzamasını istiyoruz" dedi. 

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
İstanbul'dan hareket eden yolcu gemisinde ikinci kez makine arızası yaşandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
"Nusret-2023 Davet Tatbikatı" Çanakkale ve Saros Körfezi'nde başladı
14:12
NATO: Türkiye'nin terörle mücadelede meşru güvenlik kaygıları var
14:10
Çay üreticilerine 303 milyon 717 bin liralık destek ödemesi 30 Kasım'da yapılacak
14:06
Fransa, ülkenin prestijli Müslüman okuluna kamu desteğini kesme hazırlığında
14:03
Serbest bırakılan Filistinli çocuk esir Nezzal: Hapishanede darp sonucu bilincini kaybedenler oldu
13:57
İran'dan UCM'ye, "İsrail'in Filistin'de işlediği savaş suçlarının cezasız bırakılmaması" çağrısı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde öncelik uzun süreli ve güvenli enerji üretimi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde öncelik uzun süreli ve güvenli enerji üretimi
FOTO FOKUS
Yüksek karlı fon vaadiyle Azerbaycanlı diplomatları dolandırdılar
Yüksek karlı fon vaadiyle Azerbaycanlı diplomatları dolandırdılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ