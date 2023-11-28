İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nda, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi.

@meteoroloji_twi'den alınan bilgiye göre;



???? Bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nda, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir.



⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.https://t.co/M2yQGgdswF pic.twitter.com/WUUb6N4qqv — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 28, 2023

Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.