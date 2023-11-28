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Türkiye
TRT Haber 28.11.2023 13:19

İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

İstanbul Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nda, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi.


Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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İstanbul Sağanak Yağış Meteoroloji İstanbul Valiliği
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