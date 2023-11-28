İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nda, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi.
@meteoroloji_twi'den alınan bilgiye göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 28, 2023
???? Bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nda, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir.
⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.https://t.co/M2yQGgdswF pic.twitter.com/WUUb6N4qqv
Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.