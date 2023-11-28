Trabzon'da denizde kaybolan 2 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün öğle saatlerinde Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fotoğraf çektirmek için limana gelen Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz (16) aniden gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD ekiplerince arama çalışmalarına başlandı. Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmalarının ikinci günü sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

40 kişilik bir ekiple sürdürülen arama çalışmalarında dalgıçlar tarafından bölge didik didik aranıyor.

Öte yandan gençlerin dalgalara kapılmadan önceki son görüntüleri uzaktan çekilen bir cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Gençlerin bayrak direğinin yanında yan yana bulundukları gözlendi.