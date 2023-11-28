Açık 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.11.2023 12:17

Erzurum, kar ve buzla mücadele için 350 milyon lira bütçe ayırdı

Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele için yaklaşık 350 milyon lira bütçe ayırdı.

Erzurum, kar ve buzla mücadele için 350 milyon lira bütçe ayırdı

"Kış" için tüm hazırlıkları tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele için 1000 personel ve 1000 iş makinesi görevlendirdi.

İl merkezi ve kırsal mahallelerde yılın neredeyse 6 ayı karla mücadelenin yürütüldüğü kentte, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda 5 bin 530 kilometrelik yol ağı bulunuyor.

Bu sene karla mücadele için yaklaşık 350 milyon lira bütçe ayıran Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi boyunca 7/24 esasıyla mesai yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum denilince akla kış geldiğini söyledi.

Belediye olarak kar yağışına hazır olduklarını ifade eden Sekmen, "Kar yağınca ilk andan itibaren hemen yollarımızda kar temizliğine başlıyor, yollarımızı trafiğe açık halde tutuyoruz ve vatandaşımız herhangi bir sıkıntı çekmeden kışı burada geçirebiliyor." dedi.

"150 -200 milyon lirası yakıt ve tuz masrafı"

Sekmen, kar yağışını nimet olarak gördüklerini belirterek, "Belediye olarak kış şehri için ek bütçe hazırladık. İl merkezi ve ilçelerde, taşra yollarını açmada, kırsal alanda, önemli emek sarf ediyoruz. Takribi olarak 300-350 milyon lira civarında masrafımız oluyor. 150-200 milyon lirası yakıt ve tuz masrafı, 150 milyon lira civarında da takribi olarak personel gideri bulunuyor." diye konuştu.

Sorumluluk alanlarında yaklaşık 2 bin mahallenin bulunduğunu anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"Mahalle yollarını açık tutmaya özen gösteriyoruz. Başta şehir merkezlerini açık tutuyoruz. Takribi olarak 1000 civarında iş makinesi ve 1000 personelle bu yolları açık tutarak vatandaşlarımızı rahat ettiriyoruz. Tabii bazı zamanlar üst üste kar yağdığında yol tekrar kapanıyor ama biz kapandıkça tekrar tekrar açıyoruz. Kar timlerimiz hazır. Yollarda temizlediğimiz kar birikintilerini kamyonlarla şehrin uygun yerlerine dökerek, bu karların erimesine hava ısındığı zaman imkan ve fırsat veriyoruz."

ETİKETLER
Erzurum Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Tekirdağlı balıkçılar kasa kasa balıkla döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:42
ABD'de lisede çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci öldü
12:45
Bartın'da ırmağın taşıdığı çamurlu suyla denizin rengi değişti
12:37
İskenderun'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
12:26
Doğal gaz ithalatı eylülde yüzde 3,2 azaldı
12:26
Petrol ithalatı eylülde yüzde 0,31 arttı
12:22
Fransa'da şiddet olaylarını organize eden bazı aşırı sağcı gruplar feshedilecek
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
İskenderun'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
İskenderun'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ