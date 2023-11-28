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Türkiye
AA 28.11.2023 11:43

Dev dalgalardan son anda kurtuldular

Trabzon'da dün fırtınanın denizde oluşturduğu dev dalgaların otomobili sürüklemesi ve vatandaşların kaçışı, bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karadeniz'de fırtınayla oluşan dev dalgalar, Ortahisar ilçesindeki Faroz Limanı'nda da etkili oldu.

Limanda demirleyen bir teknenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dalgaların şiddetiyle limanın duvarlarını aşan deniz suları yolu kapladı.

Seyir halindeki bir otomobilin, üzerine gelen dalgaların etkisiyle sürüklendiğinin görüldüğü kamera kayıtlarına, 2 kişinin dalganın geri çekilmesiyle koşarak bölgeden uzaklaşması da yansıdı.

Otomobiliyle bölgeden uzaklaşmayı başaran sürücü ve 2 kişi, yara almadan kurtuldu.

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Trabzon Fırtına
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