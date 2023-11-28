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Türkiye
DHA 28.11.2023 11:36

Ev sahibi kiracısını balta ile yaraladı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde İ.A.'nın, yeni satın aldığı evde oturan kiracı S.H.D.'den daireyi boşaltmasını istemesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında İ.A., otomobilden aldığı balta ile saldırdığı kiracıyı yaraladı.

Ev sahibi kiracısını balta ile yaraladı
[Fotograf: DHA]

Kartepe ilçesinde 2 ay önce bir apartman dairesi satın alan ve doktor olduğu öğrenilen İ.A., kiracı S.H.D.’den evi boşaltmasını istedi. İddiaya göre kiracı evden çıkmak için yasal olarak 6 aylık zamanı olduğunu ve bu süreçte evi boşaltacağını söyledi.

Dün telefonla kiracısını arayan ev sahibi bir an evvel evi boşaltmasını istemesi üzerine tartışan taraflar daha sonra evin önünde buluştu. Konuşma sırasında taraflar tekme ve yumrukla kavga ederek birbirlerini darbetti.

Yaşanan arbede sırasında ev sahibi arabasının bagajından baltasını alarak kiracıya saldırdı. Kiracı balta darbeleriyle yaralanırken olaya müdahale eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kiracı hastaneye kaldırılırken, ev sahibi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Ev sahibi ve kiracı emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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