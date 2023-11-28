Tekirdağlı balıkçılar kasa kasa balıkla döndü

Tekirdağlı balıkçılar, hava şartlarının elverişli olduğu günlerde Marmara Denizine ağ atmaya devam ediyor.

Marmara Denizine ağ atan balıkçılar, son zamanların en bereketli gününü yaşadı. Denizdeki ağları tekneye çeken balıkçılar, tonlarca balık sürüsü ile karşılaştı.

Balıkların çekildiği tekne dolup taşarken, limana dönen balıkçılar, balıkları kasaladı. Ava sonucunda yaklaşık bin kasa balık çıktı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kentte balıkçılar uskumru avlamaya devam ediyor. Dün gece denize açılan bir tekne sabaha karşı limana bin kasa uskumru ile döndü. Bu sıralar balıkçılar limana boş ağlarla dönmüyor. Uskumrular Tekirdağ haline gidecek. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecek. İstavrit ve hamsi devam ediyor. Bunun yanında çinekop çıkmaya başlayacak" dedi.