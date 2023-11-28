Açık 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.11.2023 11:35

SWISS Hava Yolları'nın uçak bakımlarını THY Teknik yapacak

Türk Hava Yoları Teknik, İsviçre'nin Swiss Hava Yolları ile 7 Airbus A330 uçağının bakım hizmetleri için anlaşma imzaladı.

SWISS Hava Yolları'nın uçak bakımlarını THY Teknik yapacak

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında ilk uçağın bakımı bu ay başlayacak.

Diğer 7 uçak ise gelecek aylarda THY Teknik AŞ'nin İstanbul'daki tesislerinde bakıma alınacak.

THY Teknik Genel Müdür Yardımcısı Yasin Birinci, SWISS Hava Yollarının uçak bakım hizmetlerini kendilerine emanet etmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Yüksek kaliteli ve güvenilir bakım-onarım hizmetleri ile müşterilerin beklentilerini karşılamalarının kendilerini yeni müşteriler için güvenilir bir iş ortağı kıldığını vurgulayan Birinci, bu anlaşmanın iki şirket arasında uzun vadeli bir ortaklığa zemin hazırlayacağına inandığını aktardı.

SWISS Teknik Filo Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Claus Bauer, bakım-onarım şirketleriyle olan stratejik iş birliğini sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, "Türk Hava Yollarının A330 filosuna hizmet sunan Türk HavaYolları Teknik AŞ'nin bu uçak tipi konusunda tecrübeli ve rekabetçi bir performans göstereceğine inanıyoruz. Amacımız, uzun vadeli bir iş birliği için her iki tarafa da değer sağlayan güvenilir bir ortaklığı teşvik etmek." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
THY
Sıradaki Haber
Sabiha Gökçen Havalimanı başarılarını 7 ödülle tescilledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:37
İskenderun'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
12:26
Doğal gaz ithalatı eylülde yüzde 3,2 azaldı
12:26
Petrol ithalatı eylülde yüzde 0,31 arttı
12:22
Fransa'da şiddet olaylarını organize eden bazı aşırı sağcı gruplar feshedilecek
12:18
Erzurum, kar ve buzla mücadele için 350 milyon lira bütçe ayırdı
12:15
Kira kadar aidat ödeyen site sakinleri kayyum istiyor
Malatya Doğanşehir'de deprem konutlarından 350'si teslimata hazırlanıyor
Malatya Doğanşehir'de deprem konutlarından 350'si teslimata hazırlanıyor
FOTO FOKUS
İskenderun'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
İskenderun'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ