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Türkiye
AA 28.11.2023 12:33

İskenderun'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizin taşması sonucu su basan ev ve iş yerlerinde su tahliyesi ve temizlik devam ediyor.

Bölgede önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanakla beraber deniz suyunun bastığı Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye işlemine devam ediyor.

Ekipler bir taraftan su içinde kalan araçları kurtarırken, diğer taraftan iş makineleriyle suyun tahliyesini gerçekleştirerek temizlik yapıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz taşması sonucu su baskınlarının meydana geldiğini ve olumsuz hava koşullarının sebep olduğu olaylardan etkilenen 212 kişinin kurtarıldığını bildirmişti.

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