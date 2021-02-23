Yurdun doğusunda birçok yerleşim biriminde gece, hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü, dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırdı.

Erzurum'da dondurucu soğuğun etkisiyle dereler ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme ile tuzlama çalışması yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Araçları halı ve battaniyelerle korumaya çalıştılar

Ağrı'da da dere ve nehirler buz tuttu.

Çatılar ve kombi bacalarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, vatandaşlar araçlarını halı ve battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kırağı tutan ağaçlar ise güzel manzaralar oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Kars'ta buzlanma zor anlar yaşattı

Kars'ta ise belediye ekipleri, yollarda biriken kar ve buz kütlelerini kırarak temizledi, kaldırımlarda da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

Yüksek kesimlerde de etkili olan tipi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşadı.

Öte yandan, esnaf yağışın ardından aç kalan güvercinler için yemleme çalışması yaptı.

Bayburt'ta 2 metrelikbuz sarkıtları oluştu

Bayburt'ta dondurucu soğuklar nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Bayburt'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri de soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşların rağbet ettiği Şair Zihni Kent Ormanı'ndaki kameriyelerde de buz sarkıtları oluştu, süs havuzu kısmen buzla kaplandı.

12 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle kapanan 5 köy yolu kapandı.

Hakkari'de de son günlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 1 köy ve 4 mezra yolu İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu açıldı.