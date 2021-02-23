Eskişehir’de yaşayan 63 yaşındaki emekli öğretmen Gülser Toprak, geçen hafta evinde beyin kanamasına bağlı inme geçirdi. Durumu fark eden eşi 112 Acil'i arayarak yardım istedi.

Elmas Güneş Atmuş, Leyla Bilgin ve Ezgi Özge Boztay’dan oluşan sağlık ekibi, ihbardan 4-5 dakika sonra geldikleri adresten emekli öğretmen Toprak’ı alıp, 3 dakikada Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ulaştırdı.

Erken müdahale ile eski sağlığına kavuşan Toprak, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gülser Toprak, sağlık ekibine ‘teşekkür’ ziyaretinde bulundu. 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde Başhekim Dr. Veli Görkem Pala ve kendisine müdahale eden ekip tarafından karşılanan Toprak, sağlık çalışanlarına hayatını kurtardıkları için teşekkür etti.

"Kendime geldiğimde hastanenin yoğun bakımındaydım"

Evde geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakımda gözünü açtığını anlatan Toprak, “Evde beyin kanaması geçirdim, sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanenin yoğun bakımındaydım. Doktorlar, ‘inme’ geçirdiğimi söylediler. Tıp fakültesinde psikolog olarak çalışmıştım ama inmenin olabileceğini, benim başıma da gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Sizlerin yardımı ve yol göstermesiyle biz bu sonuca ulaşabildik. Yoksa o anda ne yapacağımızı bilmediğimiz, kestiremediğimiz bir durumdu” dedi.

"Bu tür vakaların yüzde 50'sinin hastaneye ulaşamadığını söylediler"

Sağlık çalışanlarının çok önemli bir iş yaptığını belirten emekli öğretmen Toprak, “Sizin yaptığınız işler çok önemli. Ben taburcu olduktan sonra çok istedim beni kurtaran sağlık ekibine teşekkür etmeyi. Hastanede bana bu tür vakalarda hastaların yüzde 50’sinin hastaneye ulaşamadığını, ulaşan 10 kişiden 8’inin müdahale sırasında kaybedildiğini, 2’sinin de muhtemelen sakat kaldığını söylediler. Benim herhangi bir kaybım olmadı, gayet sağlıklıyım. Herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Acil ekibine teşekkür belgesi

112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala da paramedik Elmas Güneş Atmuş, Acil Tıp Teknisyeni Leyla Bilgin ve sürücü Acil Tıp Teknisyeni Ezgi Özge Boztay’dan oluşan sağlık ekibine gayretli çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesi verdi.

Dr. Pala, emekli öğretmen Gülser Toprak’ın ziyaretinden memnuniyetini dile getirerek, bu tip ziyaretlerin pandemi döneminde sağlık çalışanlarının motivasyonlarını artırdığını belirtti.